Egitto, squalo attacca i turisti a Marsa Alam: un sub italiano ucciso, un altro ferito gravemente

Un morto, un, entrambi cittadini italiani. Sono le vittime di un attacco di unavvenuto nelle acque di, in, al di fuori delle acque “consigliate” dalle autorità. Secondo quanto ridal ministero dell’Ambiente egiziano, le vittime dell’aggressione dellosono state trasferite presso l’ospedale di Port Ghalib, circa 50 chilometri a nord di, dove uno dei due, un subdi cui non si conosce ancora il nome, è morto. Le autorità hanno chiuso l’area ai bagnanti dopo l’incidente, che il ministero ha affermato essere avvenuto in “acque profonde al di fuori dell’area di balneazione designata”.Unoassassino nelle acque diIl ministero dell’Ambiente egiziano – ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’incidente.