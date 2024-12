Lapresse.it - Egitto, due turisti italiani attaccati da squalo a Marsa Alam: uno è morto

“Il Ministero dell’Ambiente egiziano ha ricevuto la segnalazione che due stranieri sono statida unoin acque profonde al di fuori della zona di balneazione nell’area di, con il conseguente ferimento di uno di loro e la morte dell’altro, e sono stati ricoverati all’ospedale di Porto Ghalib“. E’ quanto si legge in un comunicato del ministero egiziano.Secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche i duesono. Nella nota del ministero egiziano si sottolinea che “la gestione dell’incidente rientra nell’ambito delle misure urgenti del Ministero dell’Ambiente in collaborazione con il Governatorato del Mar Rosso, che prevede la chiusura dell’area e il divieto di balneazione dalla zona delle impalcature per due giorni a partire da domani”.