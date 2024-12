Ilrestodelcarlino.it - "Dieci compagini in lizza per i playoff"

Giovanni Cipolla ex calciatore professionista, già con esperienze alla guida di squadra umbre in categoria superiore e nella scorsa stagione sulla panchina della Nuova Real Metauro quest’anno è l’allenatore dell’Audax Piobbico. Mister Cipolla qual è il suo giudizio da tecnico navigato sul campionato di Prima categoria? "Il campionato quest’ anno rispetto allo scorso anno è molto più livellato, nella scorsa stagione c’erano quattro squadre che avevano fatto il vuoto, mentre quest’anno sono almenoleche possono entrare nei. Per quanto riguarda i calciatori forti c’è ne sono diversi, ma se devo dire un nome su tutti dico il nostro Vandini, classe 2006 se decide di fare il calciatore ha grosse potenzialità per farlo a ottimi livelli, è normale che la strada è lunga da fare, ma ha tutte le qualità per far molto bene".