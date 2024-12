Ilgiorno.it - Colpo in canonica, rubate le offerte. I ladri violano anche due abitazioni

inrubano ledella chiesa: clamorosonella notte tra venerdì e sabato a Castiglione d’Adda. I malviventi hanno infatti preso di mira l’abitazione del parroco monsignor Gabriele Bernardelli che, ieri mattina, ha avuto l’amara sorpresa di verificare di persona le conseguenze dell’incursione: quando si è accorto che iavevano violato gli ambienti di via Carenzi, non distanti dalla chiesa parrocchiale dell’Assunta, ha subito dato l’allarme facendo accorrere sul posto i carabinieri della stazione locale i quali hanno dato seguito al sopralluogo per verificare l’accaduto, accertare la dinamica e tentare di capire se vi fossero impronte o dettagli utili per la successiva indagine. Secondo quanto appreso, i malviventi avrebbero forzato una finestra del piano terra e si sarebbero intrufolati con il favore delle tenebre.