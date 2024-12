Ilgiorno.it - Botti vietati a Capodanno: le regole tra “zone rosse” e misure “anti-cocci” a Milano e in Lombardia

Leggi su Ilgiorno.it

– In buona parte delle città dellasarà vietato spararee fuochi d’artificio la notte di. Lo scopo è di evitare l’emissione nell’aria di PM10, cioè le polveri sottili che soprattutto in inverno rischiano di restare nell’atmosfera con rischio per la salute. Oltre a queste ordinanze, asi aggiungono poi le disposizioni sulle “” per garre la sicurezza nel capoluogo e le”. Vetro vietato LeProvinceVetro vietato Ail Comune rinnoverà l’invito ai cittadini a non spararema non potrà impedirlo, dato che il divieto d’accensione di fuochi d'artificio inserito nel suo Regolamento per la qualità dell’aria è stato annullato dal Tribunale amministrativo regionale nel 2022.