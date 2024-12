Inter-news.it - Bernardeschi sicuro: «L’Inter resta la favorita per due motivi»

, ex Juventus e Fiorentina e oggi al Toronto FC, ha parlato del campionato italiano. A detta sua,rimane la squadra da battere per duein particolare.– Federico, in collegamento su Sky Sport, ha parlato della Serie A. Il suo pensiero sulla squadra, a detta sua,: «Negli ultimi due anni il campionato italiano è molto competitivo e non c’è una rosa troppo superiore all’altra, anche se secondo melaper la rosa che ha e per il tempo che ha speso per costruire tutta la rosa a disposizione».SORPRESO – Poi al contempo,ha elogiato la sua ex squadra che stasera se la vedrà contro la Juventus: «Non mi aspettavo una Fiorentina così in alto perché hanno cambiato diversi giocatori, c’era un nuovo allenatore e Moise Kean si merita tutta questa consapevolezza nuova che sta avendo e ricevendo alla Fiorentina.