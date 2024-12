Basket Serie A2 | Udine raggiunge Rimini in cima alla classifica

Leggi su Sportface.it

Domenica 29 dicembre si è conclusa la diciottesima giornata del campionato 2024/2025 diA2, iniziata ieri con la sfida tra Cantù e Piacenza. Pesaro ha battuto Bologna con decisione, ottenendo un vincente 82-61 sul proprio parquet di casa. Anche Livorno conquista i due punti in casa, piegando per 86-68 Milano. Vittoria decisiva anche quella di, che contro Agribertocchi la spunta per 82-65. La formazione friulanaladellagrazie al risultato odierno. Ora si trova a quota 28, a pari punti con. Cremona colleziona invece il successo in trasferta, con gli ospiti che hanno la meglio su Avellino dopo una partita equilibrata. Al termine dei quaranta minuti in campo, infatti, il tabellone segnala un punteggio di 75-79.Photo LiveMedia/Savino PaolellaMilan, Italy, November 19, 2023, ItalianballA matchEA7 Emporio Armani Milano vs Umana Reyer VeneziaImage shows:ballLiveMedia – World CopyrightVigevano vince in trasferta contro Cento, in una partita che si chiude per 64-79.