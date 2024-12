Ilgiorno.it - Andrea Beretta e le rivelazioni sulla morte del tifoso Belardinelli: “L’avevano maciullato, urlava come un animale”

Leggi su Ilgiorno.it

MILANO – Nelle carte depositate dalla Dda che contengono le dichiarazioni rese da, il 49enne capo ultrà dell’Inter, arrestato il 4 settembre per avere ucciso con 49 coltellate il rampollo di ’ndrangheta Antonio Bellocco, e diventato collaboratore di giustizia, c’è anche la descrizione delladell’ultras Daniele. Dedè, lo chiamavano nell’ambiente, morirà nel 2019 investito in via Novara dove, prima della partita con il Napoli, alcuni ultras nerazzurri (insieme a quelli del Varese e del Nizza, gemellati con la Curva Nord interista) avevano attaccato alcuni pulmini di tifosi partenopei., 35 anni, faceva parte del gruppo ultrà del Varese “Blood and Honour”, aveva ricevuto in passato due Daspo di cinque anni. Il primo nel 2007 in occasione di Varese-Lumezzane, il secondo nel 2012 per gli scontri prima dell’amichevole tra Como e Inter.