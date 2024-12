Anteprima24.it - Afragolese, Castelpoto e Durazzano danno spettacolo: la formazione di Candrina si prende il triangolare

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUna mattinata intensa, fatta di calcio e di tante personalità del mondo dello sport che hanno deciso di fare un salto a Bucciano per godersi lodelche ha messo di fronte l’, ile il.Tre formazioni di fronte appartenenti a tre categorie diverse: Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Tanto, tanti gol.Ad aprire le danze la gara tra la squadra di Ciaramella e il. Due categorie di differenza che si sono viste sul rettangolo di gioco anche se i sanniti, rimaneggiati nell’occasione, hanno venduto cara la pelle. Tre a zero il punteggio finale in favore dei napoletani e gol di Abayan, Tripicchio e Sparavigna.Rimasta in campo l’che ha sfidato, nella seconda gara, il. E’ salito il livello, l’equilibrio ha regnato sovrano e alla fine, nonostante le occasioni da una parte e dall’altra, il punteggio non si è smosso dallo zero a zero iniziale.