Ilgiorno.it - Addio Merceria Carmen. La titolare va in pensione: "Speriamo qualcuno riapra"

Passato il Natale, alla ripresa delle attività commerciali, ieri non è stata alzata la saracinesca del negozio diin via San Rocco. LaGaravaglia, l’aveva annunciato la settimana scorsa. "Per ogni cosa c’è il suo tempo e c’è tempo per ogni cosa sotto il sole. Dopo tanti anni dedicati con passione alla mia attività commerciale, è arrivato il momento di voltare pagina – dice –. Grazie a tutti voi per aver reso questo mio viaggio durato tanti anni una cosa così speciale". L’augurio diè che comunque la saracinesca non resti abbassata per sempre. "Mi farebbe molto piacere che l’attività a cui io mi sono dedicata per quasi cinquant’anni possa continuare con altri, del resto la stessaè una attività che ha ancora il suo fascino, ma se questo non dovesse accadere, penso proprio che si troverà il modo di non lasciare abbassata la saracinesca – confida –.