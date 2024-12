Anteprima24.it - Venezia, Di Francesco: “A Napoli daremo battaglia, dobbiamo fare risultato”

Tempo di lettura: 2 minuti“Stiamo lavorando intensamente con lo staff, la squadra e la società per consolidare il concetto di spirito battagliero che deve accompagnarci sempre, perché rappresenta la mentalità che ogni giocatore dovrebbe avere”. Lo ha detto Eusebio Diin conferenza stampa, alla vigilia della trasferta didel suo. “Affronteremo una squadra di vertice – ha aggiunto -, in un contesto non facile, dove sarà fondamentale non perdere questa determinazione. È normale che durante la partita emergano le abilità individuali, ma non possiamo prescindere da questo spirito combattivo, che deve andare di pari passo con l’equilibrio su cui stiamo lavorando”. Circa l’avversario, il tecnico dei lagunari ha ricordato che “ilsta seguendo un percorso chiaro, guidato da un allenatore determinato e vincente.