Superguidatv.it - Un Posto al Sole anticipazioni, trame puntate dal 30 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025: Rossella si mette di nuovo contro Fusco

Leggi su Superguidatv.it

Prosegue su Rai Tre l’appuntamento con i nuovi episodi inediti Unal. Cosa ci riserveranno lein onda dal 30al 3? Riflettori puntati su, che per aiutare Enrica rischierà di rendere ancor più tesi i rapporti con il primario. Spazio anche alle vicende di Michele, che non sarà disa lasciare da parte il suo progetto e si preparerà a unapprofondimento giornalistico in radio.Unalal 3Enrica si confiderà cone le parlerà degli approcci di. La dottoressa Graziani deciderà di aiutarla e interverrà in suo aiuto. Il suo intervento però rischierà di creare ulteriori attriti con il primario. Ross saprà bene che – così facendo – potrebbe inimicarsi definitivamente, ma non sarà disposta a lasciare impuniti gli episodi di stalking in ospedale.