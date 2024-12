Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-12-2024 ore 17:30

Luceverde Lazio Buonasera dalla redazione non sono registrati i particolari disagi disu strade e autostrade della Regione attenzione sulla A1Firenze dove si rallenta per un incidente presenti in prossimità del casello della diramazioneNord in direzione del raccordo anulare Concludiamo con il trasporto pubblico oggi e domani 29 dicembre per lavori di realizzazione la fermata del Pigneto modificata la circolazione ferroviaria traTiburtina eOstiense possibili disagi sulla linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e fl3Cesano Viterbo nessun disagio per la linea Leonardo Express da e per Fiumicino aeroporto bene per questo appuntamento è tutto e grazie per l’ascolto un servizio alcune dell’ACI in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità