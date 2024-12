.com - Toscana: cure senza ticket per disoccupati e cassintegrati. Come fare la domanda

Leggi su .com

La Regioneconferma anche per il 2025 l'esenzione dal pagamento delsanitario, ossia la quota di compartecipazione sul costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali richiesta al cittadino, per le persone disoccupate, in cassa-integrazione e lavoratrici e lavoratori in mobilità che non superino i 18 mila euro di Isee annuo (ovvero l'indice che misura ricchezza e patrimonio familiare)L'articoloperlaproviene da Firenze Post.