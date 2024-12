Ilrestodelcarlino.it - Terrore in un condominio. Fiamme nell’abitazione: evacuate trenta persone

Era in casa con la nipote quando la donna, proprietaria di un appartamento al quarto piano, ha sentito degli scoppi e visto il fuoco che si propagava velocemente. Paura ieri pomeriggio in una palazzina di via Fuà 26, nel quartiere del Q2. In pochi minuti un appartamento di una famiglia italiana è stato avvolto dalle. La proprietaria ha chiamato allarmata i vigili del fuoco poi è uscita di corsa con la nipote correndo lungo le scale. Erano le 17 quando è scoppiato l’incendio. L’intera palazzina è stata poi fatta evacuare. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli operatori della Croce Gialla e l’automedica del 118. Il personale sanitario, vista la situazione, ha suonato e bussato agli inquilini sottostanti all’appartamento inper farli uscire e metterli al sicuro.