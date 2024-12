Lanazione.it - Tenta di salire sull’ambulanza, poi aggredisce il personale con un palo di ferro

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 28 dicembre 2024 – Hato dia bordo di un’ambulanza mentre ilsanitario era impegnato in un soccorso, poi ha aggredito uno degli operatori con un paletto di. Serata movimentata in via Nazionale a Firenze, a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella. Il fatto è accaduto ieri sera, 27 dicembre. Secondo quanto ricostruito, il giovane, in evidente stato di ebbrezza, avrebbe aggredito, anche con un paletto di, anche un passante accorso in aiuto. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile che lo hanno bloccato, identificato e infine affidato alle cure dei sanitari arrivati nel frattempo.