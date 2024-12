Tare elogia Inzaghi | Tra i migliori al mondo

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’ex giocatore e dirigente della Lazio Igliha concesso una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato di numerosi temi inerenti al campionato in corso, ma ha rilasciato anche qualche commento sulla sessione di calciomercato che inizierà a breve.però ha voluto anche parlare dell’Inter, e nello specifico del suo ex allenatore alla Lazio, ovvero Simone: “L’Inter è favoritaNel corso dell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex direttore sportivo della Lazio ha parlato del mercato di gennaio, non aspettandosi però grandi colpi in entrata per i top club del nostro campionato:“Nella finestra invernale i grandi giocatori non si muovono. Ci saranno operazioni per colmare alcune lacune delle rose”.ha poi voluto rilasciare un commento sulle voci di mercato che vedono l’ex difensore dell’Inter, oggi al Paris Saint Germain, Milan Skriniar nella lista degli obiettivi della Juventus, ed ecco le sue parole:“Non giocando spesso, penso vada alla ricerca di una squadra dove trovare più spazio.