Sorpreso a rubare auto di lusso, arrestato nel Casertano

Tempo di lettura: 2 minutiEra intento a sventrare l’abitatolo di una Maserati Levante per isolare i dispositivi di sicurezza e impossessarsi dell’, il 33enne bloccato nella tarda serata di ieri dai carabinieri in pieno centro ad Aversa (Caserta). I carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione giunta alla Centrale Operativa della Compagnia di Aversa, sorprendendo un SUV dell’Alfa Romeo fermo al centro della carreggiata e poco distante, parcheggiata con due finestrini sul lato sinistro infranti, una Maserati Levante. Alla vista dei carabinieri, il conducente del SUV, che era stato noleggiato poche ore prima, ha frettolosamente abbandonato il mezzo a piedi, facendo perdere le proprie tracce nelle vie del centro cittadino. All’interno della Maserati Levante, del valore di oltre 100.