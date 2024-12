Lanazione.it - Società premiata a Milano. E’ tutto a "Sistema". Dal bilancio ai servizi

Leggi su Lanazione.it

Fra le 161 aziende più competitive d’Italia, si sono distinte 14 imprese partecipate dalla pubblica amministrazione e Grosseto ha lasciato il suo nome e il suo segno. "Srl", lain house del Comune di Grosseto, è tra le 14 imprese premiate da Industria Felix Magazine, periodico di economia e finanza in supplemento con "Il Sole 24 Ore", dopo una dettagliata inchiesta giornalistica realizzata in collaborazione con Cerved su circa 700mila bilanci didi capitali con sede legale in Italia dell’anno 2022 (l’ultimo anno fiscale su cui è stato possibile effettuare un’analisi sul campione totale). La premiazione è avvenuta lo scorso 12 dicembre durante una cerimonia a Palazzo Mezzanotte, storica sede della Borsa italiana a. La motivazione del premio, così come comunicato dall’organizzazione, è la seguente:è risultata "competitiva e affidabile in quanto idonea rispetto ad un oggettivo algoritmo di competitività estratto dal conto economico; un parametro etico in quanto non si è privata di risorse umane risultando con un delta addetti pari o crescente rispetto all’anno precedente nell’ambito della media annuale; ha il livello di solvibilità e sicurezza finanziaria del Cerved Group Score".