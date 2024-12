Liberoquotidiano.it - **Sicilia: dopo maratona notturna Ars approva la legge finanziaria, via libera con 39 sì e 20 no**

Palermo, 28 dic.(Adnkronos) -una lungaè statata pochi minuti fa ladi stabilità all'Assemblea regionale siciliana. Il viaè arrivato,l'ennesima sospensione, e 17 ore di lavori d'aula, con 39 sì e 20 no. L'aula hato anche lo stralcio di alcune norme che finiranno in un ddl Collegato. Prima del voto finale è statoto il maxi-emendamento alla. Hanno votato no i gruppi di Pd, M5s e Sud chiama Nord.