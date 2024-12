Roma uccisa da albero | c' è un indagato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.11 A meno di una settimana dalla morte di Francesca Ianni, la mamma di tre bimbi,il 23 dicembre da uncaduto all'interno del Parco Livio Labor a Colli Aniene, c'è un. Nel fascicolo aperto dalla Procura dic'è il nome di un responsabile del Servizio Giardini del Campidoglio. I magistrati dopo la tragedia hanno avviato indagini per omicidio colposo ed affidato gli accertamenti anche ai Carabinieri forestali per ricostruire le cause del crollo del pioppo di 20 metri