Pronosticipremium.com - Roma, Milan nel mirino: Ranieri delinea il suo attacco

Leggi su Pronosticipremium.com

Archiviata la vittoria per 5-0 contro il Parma, per laè tempo di tornare in campo. Già, perché c’è un 2024 da concludere nel migliore dei modi, per presentarsi a testa alta all’anno nuovo. I giallorossi sembrano aver ritrovato la retta via smarrita da tempo e vogliono dimostrare di aver raggiunto la piena tranquillità, dal punto di vista mentale. L’obiettivo è quello di scalare le posizioni in classifica, rimanendo fermi nella parte sinistra di quest’ultima. I capitolini stanno preparando nel più minimo dei dettagli la gara contro il, in programma domani 29 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Una sfida delicata ma al tempo stesso stuzzicante, con un avversario che sta vivendo un periodo altalenante.I rossoneri sono alle prese con infortuni e situazioni extra campo, con Claudioche sa di poter far male al Diavolo e di poter strappare 3 punti pesanti dalla trasferta in terra meneghina.