Riciclo di Natale | boom di reselling e regifting in Italia

Al via ildi. Oltre 28milioni di persone indaranno in dono un regalo ricevuto sotto l’albero. E qualcuno lo rivenderà online. Èdi(rivendere online i regali non apprezzati) e(donare a terzi un regalo ricevuto). Una tendenza, analizza Confcooperative, che genera un risparmio complessivo di 3,5 miliardi di euro, 100 milioni in più rispetto allo scorso anno e 200 milioni in più delpre-Covid.Una persona su due scegli di trasformare i regali diin opportunità di risparmio o guadagno. "Si tratta di una vecchia abitudine che si è trasformata in una tendenza consolidata negli ultimi anni", spiega il report. Una dinamica che si afferma nonostante un aumento costante delle tredicesime, passate dai 45,7 miliardi del 2022 ai 51,3 miliardi di quest'anno.