Anteprima24.it - Odore acre a Salerno, ipotesi cambio venti dopo l’incendio all’impianto di compostaggio

Tempo di lettura: < 1 minutoUnnella direzione deiha probabilmente spostato verso la città dil’derivante dallo smassanento del materiale all’interno dell’impianto di, colpito da un incendio. È l’rispetto alle segnalazioni giunte da più parti della città sull’che viene percepito.Pulita che gestisce l’impianto danneggiato dalle fiamme, in un incendio divampato la notte tra il 22 e 23 dicembre, ha diffuso una nota ed una dichiarazione dell’amministratore unico Bennet. Nel sito proseguono, come nei giorni precedenti, tutte le operazioni che vedono impegnati i vigili del fuoco. Proseguono anche i monitoraggi da parte dell’Arpac. “Ci scusiamo con i cittadini per il disagio, ovviamente non dipendente dalla nostra volontà- ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico diPulita- c’è il massimo impegno da parte di tutti, vigili del fuoco, forze dell’ordine, Arpac e, naturalmente,Pulita per risolvere nel più breve tempo possibile e arrecare meno disagi alla cittadinanza derivanti dal”.