Milan-Roma, Pellegatti: "Saelemaekers, nessun rimpianto. Sul mercato …"

Carlo, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato un'intervista ai colleghi di 'All.it', soffermandosi in modo particolare sul match, in programma alle ore 20:45 di domenica 29 dicembre. Ecco, dunque, le sue parole. Sulla sfida: "Ilè una squadra che stenta sul piano del gioco. E quindi per battere i giallorossi, viste anche le assenze, deve migliorare rispetto alla partita fatta col Verona. Per quello che riguarda lamolto male a Como, bene con Lecce e Parma, quindi la squadra di Ranieri resta un’incognita perché non sappiamo come sarà”. Se Alexisè un: "No, non rimpiango mai i calciatori che vanno, è un giocatore che è stato apprezzato al, se dovesse tornare in maglia rossonera sarei contento perché è un giocatore di rendimento e di qualità e che dà tanto alla squadra, però il gioco dei rimpianti non lo seguo mai".