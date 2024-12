Pianetamilan.it - Milan-Roma, Fonseca riabbraccia Theo: per Jimenez ruolo a sorpresa?

Paulopotrebbe ritrovare un calciatore importantissimo dal 1' in vista del match. Non si tratta di un infortunato che rientra dal problema fisico accusato, bensì diHernandez, estromesso nelle ultime uscite da titolare per lanciarlo solamente a gara in corso. A rivelarlo è stato nella giornata odierna il collega Luca Bianchin, giornalista del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', attraverso un post pubblicato sul proprio account 'X'. Secondo quanto riferito, infatti,Hernandez dovrebbe tornare titolare indi domenica 29 dicembre alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. A quel punto Alex, che lo aveva sostituito nelle recenti uscite, dovrebbe avanzare da esterno alto sulla stessa fascia, anche a causa dell'assenza di Rafael Leao.