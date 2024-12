Panorama.it - Manovra: tutti i bonus e i contributi per le famiglie

nido, assegno unico,mamme, carta nuovi nati. Si allargano iper lecon lada 30 miliardi di euro in dirittura d’arrivo (l’ok definitivo in Senato sabato 28 dicembre). Lecon Isee entro i 17mila euro nel 2025 potranno arrivare a percepire 5500 euro nel 2025 per il primo anno di vita di un nuovo nato. E se ci sono anche sorelle e fratelli la cifra può salire a 7mila euro. Ma quali sono ie iprevisti per i genitori e come cambiano anche le detrazioni?Carta Nuovi Nati: contributo una tantum di mille euroÈ una delle novità 2025. È un contributo una tantum di mille euro per l’acquisto di beni di prima necessità per i neonati. Ne hanno diritto lecon ISEE sotto i 40mila euro che avranno una nascita nel nuovo anno. La domanda si fa attraverso il portale INPS o presso i CAF.