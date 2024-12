Biccy.it - La prima volta di Tina Cipollari a Uomini e Donne e il suo passato da tronista

è l’anima di, ma come rivelato tempo fa al settimanale Oggi quello della tv non è mai stata per lei un’aspirazione. “Nella mia carta di identità c’è scritto impiegata. Semplicemente ho sempre lasciato alla voce professione il mio vecchio impiego, insomma quello che erodi arrivare in televisione. Lavoravo in una società di costruzioni a Viterbo e mi occupavo della parte amministrativa e contabile“. . “Per me non è mai stata né un’ambizione, né un’aspirazione fare tv. Sinceramente, ci sono arrivata nel 2000 un po’ per caso e un po’ per gioco. E non è stata nemmeno una scelta mia rimanerci. Improvvisamente da corteggiatrice sono diventata un personaggio. La De Filippi ha creduto in me, mi ha scelto ed eccomi qui. Ci tengo comunque a dire che la mia vita non è cambiata rispetto a quando non facevo tv.