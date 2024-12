Sport.quotidiano.net - Karlsson, adesso si fa sotto anche l’Ajax. E Moro piace molto all’Hajduk Spalato

Ha bisogno di liberare un posto in lista Italia Over per il ritorno di Cambiaghi, il Bologna. E Jesperè l’indiziato numero uno a fargli posto. Lo svedese è nell’ordine di idee di cercare altrove la fortuna che non ha trovato in rossoblù ed è soprattutto in Olanda che bussano alla sua porta, memori delle ottime stagioni vissute con l’Az. Lo vorrebbe il Twente, sesto in Eredivisie e in corsa per l’Europa, ma lo svedese ha preso tempo:perché alla sua porta ha bussatoe l’agente Lucci sta dialogando con i lanceri per capire possibilità e margini di manovra. Prende tempo peròil Bologna. Riflessioni in corso, legate al calendario, non tanto alla centralità die che si espandono ad altri elementi rossoblù che non hanno trovato spazio con continuità, ma che hanno mercato: come Erlic, chea Parma e Fiorentina, e, che in casa Hajduksarebbero felici di riportare in Croazia in vista della volata scudetto con il Rijeka ed eventualmente della prossima Champions.