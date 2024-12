Il testo fuorviante sui vaccini pediatrici e il sistema immunitario

Leggi su Open.online

Diverse condivisioni Facebook riportano un(qui e qui) dove si sostiene che icauserebbero danni neurologici ai bambini nei primi mesi di vita. Questo perché non avrebbero ancora unsviluppato. Secondo questa narrazione, tali eventi avversi si maschererebbero come difetti congeniti. Vediamo perché si tratta di affermazioni prive di fondamento.Per chi ha fretta:Secondo undiffuso online isotto i primi due mesi di vita sarebbero collegati a danni neurologici.Tali eventi avversi sarebbero dovuti alnon sviluppato dei neonati.Abbiamo invece evidenze di come ildei neonati sia preparato a rispondere in sicurezza ai.AnalisiIlin oggetto sui presunti danni neurologici causati daiè il seguente:La ragione medica di vaccinare un bambino già a due mesi nonostante che ilnon si sia ancora formato è che se lo fai quando già parla e cammina il danno neurologico si vede, mentre a due mesi non si vede, il bambino cresce col danno così che si potrà dire che questo sia un difetto congenito.