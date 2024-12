Ilrestodelcarlino.it - Il Piceno si tuffa nel Giubileo. È un weekend di pellegrinaggio:: "La speranza motore di vita"

Ilsi immerge nel, dopo l’apertura della Porta Santa, a Roma, da parte di Papa Francesco, avvenuta la Vigilia di Natale. Comincia l’anno Giubilare, dunque, anche per le due diocesi della provincia. Si parte oggi, a San Benedetto, con il ritrovo alle 21 nella chiesa di San Giuseppe in piazza Matteotti. Da lì ci si avvierà inverso la cattedrale dove ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gianpiero Palmieri. Domani, invece, toccherà alla diocesi di Ascoli. Il ritrovo è fissato per le 17 alla chiesa del Santissimo Crocifisso, da cui partirà ilverso la cattedrale. Dopo un momento dedicato alla memoria del Battesimo al Battistero, è previsto il solenne ingresso in duomo con la messa del vescovo. "Il tema scelto dal Papa per questoè quello della– spiega monsignor Gianpiero Palmieri –.