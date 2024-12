Ilrestodelcarlino.it - Il borgo gioiello delle Marche: “Dal castello ai resort, la favola di Fiorenzuola di Focara”

Pesaro e Urbino), 28 dicembre 2024 –di, da. La famiglia Busi ha acquistato gli edifici diroccati dell’anticoaffacciato sul mare, nel punto più alto del parco San Bartolo, nel Pesarese. Unmeta di visitatori ma che col tempo si è svuotato di residenti, oggi poco più di 100. La famiglia Busi ha acquistato quelle antiche mura per ristrutturarle e trasformarle in appartamenti turistici. Acqualagna e Cartoceto tra i “Borghi accoglienti“ “Un recupero importante, che faremo rispettando la storia di questi palazzi bellissimi, perché nostra intenzione è ridare vita, con i turisti, a questo paese stupendo che si sta svuotando di abitanti, offrendo ai nostri clienti quel qualcosa in più che è l’anima di, quell’anima che noi vogliamo assolutamente rispettare, la sua storia, Dante e tutto ciò che di grande c’è stato”, assicura Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi, artefice dell’operazione e affezionata frequentatrice del San Bartolo.