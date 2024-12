Quotidiano.net - I vampiri fra noi. Arte, cinema e letteratura per i “signori della notte“

sono tra noi, titolava una straordinaria antologia di storieche curata da Ornella Volta, maggiore studiosa del tema nel dopoguerra in Italia, insieme a Valerio Riva per Feltrinelli nel 1960, al momento in cui furoreggiava sugli schermi l’incantevole Et mourir de plaisir di Roger Vadim, tratto dall’immortale Carmilla di Joseph Sheridan Le Fanu, con due bellissime interpreti, Elsa Martinelli e Annette Stroyberg. Ora Crema al Museo Civico presenta una mostra di grande interesse, aperta fino al 12 gennaio 2025. Il titolo è, a cura di Lidia Gallanti, Silvia Scaravaggi e Edoardo Fontana, artista e collezionista, accompagnata da un bel catalogo edito dall’istituzione. La vicendacreaturasucchiatrice di sangue inizia con un fatto storico determinante nella storia europea, la pace di Passarowitz, nel 1718, che sanciva il passaggio di buona pdei Balcani all’Impero austro-ungarico.