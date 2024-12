361magazine.com - Grande Fratello, inedite confidenze tra le donne della Casa

Leggi su 361magazine.com

tra le: ecco cosa è emerso, Amanda, Eva e Stefania si sono confidate su quanto sta accadendo intra gli litigi, chiarimenti e confronti.Leggi anche, aspre critiche insu una gieffina: “È molto sveglia”Nuovetra le inquilineStefania si espone su Jessica rivelando: “Sono stata accolta da tutti, ma non ho sentito proprio interesse da parte sua”. Amanda invece afferma di essersi legata molto a Jessica ma quest’ultimo periodo le cose stanno cambiano: “So che lei mi vuole bene e per quello ci rimango male”.Poi la chiacchierata si sposta indubbiamente sui flirt in. Amanda racconta e rivela alle due inquiline di aver ricevuto una sorpresa da Bernardo. La gieffina rivela che l’uomo ha inserito nella tasca dei suoi jeans una caramella per farle un regalo: “Non l’ho nemmeno ringraziato”.