Ilrestodelcarlino.it - Frenata monopattini: "Bloccate le vendite con la nuova legge. E niente manutenzione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Così si bloccano ledei, e chi li ha già rinuncia a metterli in regola". Il nuovo codice della strada al centro del dibattito nazionale prevede forti limitazioni anche per l’utilizzo di, ora con obbligo di assicurazione e casco. Si tratta di provvedimenti che colpiscono non solo i privati cittadini, ma anche le attività commerciali che grazie aihanno un introito maggiore. Ne parla Stefano Schiavoni, di ‘Cicli Schiavoni’ con sede a San Benedetto, commentando il decreto sicurezza: "La voce del nuovo codice girava da tempo ed ora che è divenuta reale le conseguenze sono concrete. Però già da tempo respiravamo aria cambiamento. Ho notato un rallentamento già in estate, da un punto di vista commerciale. La vendita era in calo e ora si è praticamente bloccata.