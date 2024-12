Thesocialpost.it - È morto Charles Shyer, regista de ‘Il padre della sposa’ e maestro della commedia romantica

Lo sceneggiatore,e produttore americano, celebre per aver creato e diretto il film ‘Ilnel 1991 e il suo seguito nel 1995, è scomparso venerdì 27 dicembre all’età di 83 anni. La notiziasua morte è stata comunicata dalla famiglia, che non ha specificato le cause né il luogo del decesso.La famiglia Meyers–ha rilasciato una nota al sito Deadline: “Con un dolore immenso, annunciamo la perdita del nostro caro. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile nelle nostre vite, ma la sua eredità vive attraverso i suoi figli e i cinquant’anni di straordinario lavoro che ha lasciato. Celebramo la meravigliosa vita che ha vissuto, consapevoli che non ci sarà mai nessun altro come lui”.La biografianacque a Los Angeles l’11 ottobre 1941 (secondo Deadline, mentre alcune fonti indicano erroneamente il 1951).