Come riprendersi dall’abbuffata di Natale | i consigli giusti dei nutrizionisti

Prima del grande cenone di Capodanno occorre smaltire i chili in eccessi presi per i pranzi e le cene diLa quantità di cibo preparata, la varietà e il numero delle portate servite e a tavola, dolci vari,il panettone o pandoro farciti o semplici, mangiati nel corso del pomeriggio manche dopo aver consumato il pranzo. Tutto purtroppo bello e buono da mangiare insieme, senza però renderci conto che la quantità di caloria e di grassi ingerite vanno ad appesantire il nostro peso forma e quello che pensavamo di aver raggiunto fino a quel momento.di: idei– Cityrumors.itBello sedersi a tavola con la famiglia e i parenti. I pranzi e le cene conviviali sono sempre stati, soprattutto in questo periodo di festa, una delle usanze tipiche degli italiani alle quali non rinunciamo davvero mai.