Cisterna, aperto il nuovo parcheggio pubblico a Le Castella. 56 posti auto a servizio della zona.

Cinquantasei nuovi, di cui 4 destinati a disabili, adell’ufficio postale e altri servizi sulla Via Appia nella frazione di Le.È statofinalmente alieri mattina ilrealizzato nell’ambito dell’ampliamento dello stabilimentoOndulit Italiana Spa.Ila LeAlvi si accede da via Civitona, ma la novità rispetto al progetto iniziale riguarda l’apertura di un passaggio pedonale, dotato di rampa per disabili, realizzato dall’amministrazione, che permette quindi di accedere ai servizi postali e commerciali in totale sicurezza.Frutto dello scomputo degli oneri e asservimento relativo all’ampliamento dello stabilimento, ilmisura 3.302 mq, è dotato di illuminazione con lampioni fotovoltaici, oltre ad una rete di smaltimento acque meteoriche.