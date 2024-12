Dilei.it - Chiara Ferragni, la mossa per evitare il processo: cosa prevede l’accordo con il Codacons

“Guardare positivamente al futuro”. Se il 2024 è stato un anno difficile e complesso per, il 2025 appare pieno di speranza. E proprio negli ultimi giorni di questo anno, è arrivata l’ufficialità deltra lae ilin merito alla vicenda del Pandoro e delle Uova di Pasqua. L’imprenditrice digitale deve ora risarcire i consumatori e donare 200mila euro in beneficenza a un ente che tutela le donne vittime di violenza.Caso Pandoro,con ilUn accordo, un’intesa trae ilper guardare al futuro e chiudere la vicenda legata al Caso Pandoro. Lasi è messa a disposizione per risarcire i consumatori che hanno acquistato il Pandoro, per pagare le spese legali sostenute: inoltre, è inclusa una somma di 200mila euro a favore di un ente che supporta le donne vittime di violenza.