Ilrestodelcarlino.it - Cerreto Laghi, ancora attesa per l’apertura

Forse oggi o forse domani: purtroppodegli impianti sciistici della stazione diè nelle mani di esperti tecnici giunti anche dalle Alpi. Lo stesso direttore Marco Giannarelli attende il via da parte del team tecnico per poi aprire l’ingresso alla seggiovia con la gioia di tutti, utenti e operatori. Anche ieri sembrava fosse la giornata buona per dare il via a questa nuova stagione sciistica con tanta bella neve, invece qualcosa si è messo di traverso all’ultimo momento e così è stato disposto un ulteriore rinvio.dovrebbe avvenire entro breve, secondo il parere degli esperti impegnati giorno e notte. I lavori stanno andando avanti "grazie ad un importante intervento finanziario – dice Giannarelli – Non vediamo l’ora di accogliervi sulle nostre piste per una stagione di sci e divertimento, da vivere insieme in questo splendido inverno.