Capello: "Milan, Reijnders-Fofana è una coppia che mi piace tantissimo"

Fabio, ex allenatore die Roma e vincente con entrambe le squadre, ha parlato della sfida di domani sera a 'San Siro' in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del tecnico di Pieris alla 'rosea' su come la Roma potrebbe arginare Tijjanidel. «Lui e Youssoufrappresentano un centrocampo di lusso. Bisogna cercare di tenerli lì, perché hanno un equilibrio e una forza unici: uno recupera palloni, l’altro ribalta l’azione e ha visione di gioco. È unache mi». LEGGI ANCHE: Calciomercato- Arriva Cristante dalla Roma? Ecco chi può entrare nell'affare >>>