Puntomagazine.it - Capannone di “Salerno Pulita” incendiato: il grave disastro ambientale si estende oggi su tutta la città

Leggi su Puntomagazine.it

Al Codacons decine di telefonate, nonostante il fine settimana. Giusta l’ordinanza sindacale di tenere tutti i balconi e le finestre chiusiIldell’incendio di rifiuti certamente tossici all’impianto di compostaggio dinella zona industriale, nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, fa crescere l’ansia nei cittadini di. Decine le telefonate, nonostante il fine settimana, di persone preoccupate per i miasmi che si sono estesi sulaevidentemente per il cambio di direzione del vento. L’odore nauseabondo non consente di approfittare del tempo piuttosto mite per aprire finestre e balconi.Fonte foto: Vigili del Fuoco Il Codacons sta consigliando a tutti di rispettare l’ordinanza del Sindaco Napoli di tenere tutte le imposte chiuse almeno finché permangono le condizioni attuali e le conseguenze dell’incendio.