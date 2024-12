Bologna muore a 83 anni Cesare Ragazzi | era considerato il numero uno nel trapianto di capelli

Leggi su Open.online

Erano gliOttanta e lui era un diventato re della pubblicità che stava esplodendo insieme alla diffusione delle tv private. Uno slogan, «un’idea meravigliosa in testa» che reseroiluno deldiin Italia. Ieri sera – 27 dicembre – è morto all’età di 83, nella sua Bazzano, nel Bolognese.aveva inventato una protesi tricologica, cioè unnon invasivo da applicare direttamente sul cuoio capelluto. La sua carriera, partita da una cantina a Bazzano, dove aprì il suo primo laboratorio nel 1968, è stata lunghissima: l’imprenditore è arrivato ad aprire 80 centri in Italia e otto all’estero. Tuttavia, nel 2008 è arrivato il crak della società. Nel 2009 il tribunale diha sancito il fallimento. A, diventato un fenomeno di costume, è riconosciuto il merito di aver contribuito a rompere il tabù dei trapianti per gli uomini.