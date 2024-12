Biathlon World Team Challenge | la Norvegia vince a Gelsenkirchen

Leggi su Sportface.it

Karoline Knotten e Sturla Holm Laegreid sono i vincitori deldi. Il tradizionale appuntamento del 28 dicembre, non valido per la Coppa del Mondo, è stato vinto dai norvegesi. L’evento prevede la partecipazione di dieci squadre miste, composte da un uomo e da una donna. Si parte con una mass start, seguita da un inseguimento a staffetta. La prova del 2024 non ha visto la partecipazione di atleti italiani, proprio come avvenuto nell’edizione dello scorso anno. Gli azzurri hanno preferito concentrarsi sulla stagione agonistica, che riprenderà il 9 gennaio a Oberhof.auf Schalke 2024 am 28.12.2024 in der Veltins-Arena inSturla Holm Laegreid ( Norway )Foto: RevierfotoIl duo nordico ha conquistato il successo nella mass start, imponendosi con decisione sui rivali sulla neve di