Quotidiano.net - Arresto di Mohammad Abedini Najafabadi a Milano: accuse di terrorismo e legami con il caso Cecilia Sala

"Dall'analisi dei documenti in mio possesso pur essendo formalmente gravi lemosse, in realtà la posizione del mio assistito risulta molto meno grave di quanto può sembrare. Lui respinge lee non riesce a capire i motivi dell'". E' quanto afferma l'avvocato Alfredo De Francesco, il difensore di, il cittadino iraniano bloccato il 16 dicembre scorso su ordine della giustizia americana all'aeroporto milanese di Malpensa, dove era appena atterrato da Istanbul. Il suosarebbe legato al fermo della giornalista italianamesso in atto dalle autorità iraniane come forma di ritorsione. L'uomo, 38 anni, è sostanzialmente accusato di associazione a delinquere con finalità di: è attualmente detenuto nel carcere di Opera, a, dopo la misura cautelare emessa dalla Corte d'Appello di