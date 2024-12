Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2024 ore 10:30

DEL 27 DICEMBRE ORE 10.20 ERICA TERENZIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFILE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.CODE A TRATTI SULLA PRENESTINA TRA PONTE DI NONA E COLLE PRENESTINO VERSO.RALLENTAMENTI E CODE SULLA COLOMBO TRA MALAFEDE E MEZZOCAMMINO NELLE DUE DIREZIONIFILE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA TUSCOLANACI SPOSTIAMO SULLA TANGENZIALE EST DOVE CI SONO AUTO IN FILA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VALLI VERSO LA TIBURTINAPASSIAMO ALLO SPORTTORNA DOMANI LA SERIE A ALLO STADIO OLIMPICO: CALCIO D’INZIO ALLE 20.45 PER IL MATCH-ATALANTA VALIDO PER LA DICIOTTESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO.ATTIVE LE CONSUETE DISCIPLINE DI TRAFFICO NELLA ZONA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVODA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral