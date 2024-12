Lanazione.it - Ucciso dal monossido: nel 2023 la sua donazione al Meyer, ospedale che ha salvato la figlia

Firenze, 27 dicembre 2024 – Un anno fa, nel, Matteo Racheli aveva “contribuito con un’importantealla realizzazione della recovery Room all’interno del blocco operatorio del”. Oggi ladi Racheli, morto insieme alla compagna e al suo primogenito, si è svegliata in quell’dopo una settimana di ricovero. Ilhala sua famiglia: Elio, il fratellino di 11 anni, la madre Margarida Alcione e appunto il padre, Matteo. Ignoto benefattore per i più, almeno fino a oggi quando la stessa struttura non ha scelto di far conoscere il grande gesto di amore fatto da Matteo per i bambini ricoverati al. La recovery Room all’interno degli ospedali è la sala che accoglie i pazienti prima che vengano sottoposti a un intervento chirurgico o che necessitano di un monitoraggio continuo dei parametri vitali nell'immediato periodo post-operatorio.