Trafficante di migranti arrestato a Natale | era salentino

Leggi su Dayitalianews.com

diperché tradito dal check-in in una masseria. I Carabinieri della Stazione di Calimera, esattamente nella serata del 25 dicembre, in collaborazione con i colleghi della Sezione Radiomobile di Lecce, hanno effettuato un’importante operazione di polizia che ha portato a un arresto fondamentale nella lotta contro la criminalità internazionale. Si tratta di un cittadino rumeno di 39 anni, ricercato per gravi reati e destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Arad in Romania. La sua storia era segnata da atti di violenza e coinvolgimento nel traffico internazionale di. Il 16 aprile 2024, la giustizia rumena aveva emesso un verdetto che lo condannava a scontare una pena di quattro anni e due mesi di reclusione. Eppure, mentre si festeggiava, ildisi nascondeva in una masseria nella tranquilla campagna salentina.