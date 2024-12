Lanazione.it - Terni, barriere antintrusione per le vie del centro dopo l’attentato in Germania

, 27 dicembre 2024 –lungo le principali vie deldifino al 6 gennaio. Lo ha deciso il Comune, in collaborazione con la Questura,di Magdeburgo in. L’amministrazione comunale fa sapere che «sono state adottate misure per la sicurezza e l’ordine pubblico a corso Tacito, piazza della Repubblica, piazza Ridolfi nel periodo delle festività in corso; provvedimenti adottati a seguito del tavolo tecnico con la Questura di, che riguardano la modifica della circolazione stradale e l'installazione degli allestimentiper i veicoli». «Sono state disposte chiusure al transito veicolare di corso Tacito e piazza della Repubblica – continua il Comune – mediante posizionamento dimobili che consentono di garantire la sicurezza senza ostacolare il passaggio di pedoni».