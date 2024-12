Agi.it - Tasse, detrazioni e bonus: ecco tutte le novità della manovra

Leggi su Agi.it

AGI - Approvata venerdì scorso dall'AulaCamera, laeconomica da circa 30 miliardi è adesso al Senato per lo sprint finale. Alle 11 la commissione Bilancio di palazzo Madama è tornata a riunirsi per esaminare e licenziare il testo. Il provvedimento è atteso dall'Assemblea per l'avviodiscussione generale nella giornata stessa, alle ore 14, e l'approvazione definitiva dovrebbe arrivare a seguito di un nuovo voto di fiducia entro dopodomani, sabato 28 dicembre. Sono oltre 800 gli emendamenti delle opposizioni ma difficilmente ci sarà il tempo per esaminarli. Si tratta di una legge di bilancio composta per due terzi dall'intervento per rendere strutturale, almeno per i prossimi 5 anni, la riduzione del cuneo fiscale per i redditi fino a 40mila euro e il passaggio a tre aliquote Irpef (23% per i redditi fino a 28mila euro, 35% da 28mila a 50mila euro e 43% oltre i 50mila euro).